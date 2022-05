Castigatorii concursurilor organizate de ISU Alba: "Prietenii Pompierilor" si "Cu viata mea apar viata"

SE-i in acest an Inspectoratul pentru SituatE-ii de UrgentE-a "Unirea" al judetE-ului Alba a avut deosebita onoare de a organiza impreuna cu Consiliul Judetean Alba cele doua concursuri din cadrul proiectului "Prietenii pompierilor" proiect cu traditie sE-i de o insemnatate deosebita in dezvoltarea spiritului civic, abilitatE-ilor tehnico-aplicative sE-i sportive in domeniul apararii impotriva incendiilor.La concursul cu caracter educativ, tehnico-aplicativ sE-i sportiv in domeniul apararii ... citeste toata stirea