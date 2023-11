Alcoolemie in sange dupa 17 beri: Un tanar de 31 de ani din Aiud a fost trimis in judecata pentru conducere sub influenta alcoolului. Mai exact acesta este acuzat ca dupa ce a baut de dimineata pana noaptea, a doua zi s-a urcat la volan.Potrivit declaratiei date in fata anchetatorilor a baut 17 beri intr-o zi.Nu a condus pentru mult timp ca a si fost tras pe dreapta de un echipaj de politie. Din cauza faptului ca in masina mirosea a alcool, barbatul a fost testat, iar rezultatul a fost unul ... citeste toata stirea