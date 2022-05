Cat castiga angajatii din Turism in Romania. Ce salariati cauta catre angajatorii din domeniu

Turismul se plaseaza in randul celor mai slab platite sectoare din economie, la egalitate cu Sport & Wellness sau Paza si protectie. Peste 80% dintre angajatii din domeniu castiga sub salariul mediu net pe economie, potrivit datelor unei platforme de recrutare."Turismul se numara printre domeniile cele mai afectate de evenimentele ultimilor ani. Incepand insa cu luna martie a acestui an, care a adus ridicarea tuturor restrictiilor impuse de pandemie, volumul recrutarilor a atins din nou un ... citeste toata stirea