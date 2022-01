Cat costa un permis fals de conducere. Doi falsificatori de documente, retinuti de politisti din Alba

IPJ Alba a anuntat retinerea a doua persoane in urma actiunii desfasurata marti, 18 ianuarie 2022, de catre politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, la persoane suspecte de falsificarea unor permise de conducere si certificate de absolvire. De asemenea, au fost ridicare inscrisuri in legatura cu care exista suspiciunea ca ar fi false si au fost puse in executare alte 4 mandate de perchezitie. In cursul zilei de marti au fost efectuate 23 de perchezitii domiciliare, in ... citeste toata stirea