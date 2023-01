Cat primesc bisericile si parohiile din Alba Iulia pentru lucrari in anul 2023. LISTA si sumele alocate

Peste 40 de biserici si parohii din Alba Iulia primesc in acest an bani de la bugetul local, pentru lucrari de reparatii si intretinere. Suma alocata, in total, este de 800.000 de lei.Sumele alocate unitatilor de cult sunt cuprinse in proiectul de buget al municipiului Alba Iulia, pe anul 2023, propus spre aprobare consilierilor locali in sedinta din 30 ianuarie.Potrivit legislatiei in vigoare, Consiliul local poate aloca parohiilor, din bugetul local, sumele necesare pentru completarea ... citeste toata stirea