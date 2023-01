Cat va fi contributia si costul de intretinere al beneficiarilor la caminul de varstnici din Alba Iulia, in 2023

Consilierii locali din Alba Iulia au de aprobat, in sedinta din 30 ianuarie, costul mediu lunar si contributia lunara de intretinere a varstnicilor in Caminul pentru persoane varstnice Alba Iulia pentru anul 2023. Aceste tarife se majoreaza.Potrivit legislatiei in vigoare, persoana varstnica ingrijita in camin, precum si sustinatorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligatia sa plateasca lunar o contributie de intretinere, stabilita individualizat, in urma unei ... citeste toata stirea