Cati angajati in IT are Romania. Ocupam locul doi in Europa la numarul de specialisti

Cati angajati in IT are Romania: Esara noastra se afla pe locul al doilea in Europa ca numar de specialisti IT, 4 din 10 angajati fiind femei, sustin reprezentantii unei platforme specializate in recrutare."Numarul de specialisti IT angajati in Romania a inregistrat o crestere constanta in ultimii ani, fiind unul dintre sectoarele cu cele mai mari salarii, dar si cu un grad mare de mobilitate a fortei de munca", se mentioneaza in comunicat, citat de Agerpres.Profilul angajatului in IT si ... citește toată știrea