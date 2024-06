Cati ani va sta dupa gratii un barbat din Alba Iulia care a jefuit cazinoul amplasat langa o biserica din centrul orasului

Un barbat din Alba Iulia care a jefuit un cazino din centrul orasului a fost recent condamnat pentru talharie calificata. Condamnarea a venit relativ repede, la cateva luni distanta de la comiterea faptei.In data de 28 iunie 2024, magistratii Judecatoriei Alba Iulia au dat o prima decizie in acest caz.Barbatul a batut-o pe una dintre fetele angajate in cazino pentru a o obliga pe aceasta sa ii dea banii din seiful salii de jocuri.Inculpatul se afla in arest preventiv, in Penitenciarul ... citește toată știrea