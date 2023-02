Caz de pesta porcina africana, depistat la un mistret impuscat pe un fond de vanatoare in Alba Iulia

Un caz de pesta porcina africana a fost confirmat la un mistret impuscat in Fondul de Vanatoare 39 Alba Iulia, proprietate a Asociatiei de Vanatoare si Pescuit Mamut. Boala a fost confirmata in urma analizelor efectuate in cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Alba. De asemenea, a fost stabilit un plan de masuri pentru combaterea pestei porcinei africane si prevenirea raspandirii bolii. Acesta a fost aprobat, conform procedurilor, de catre Centrul Local de ... citeste toata stirea