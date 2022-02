Caz socant de violenta in familie. Si-a agresat fiul vitreg pana i-a rupt o coasta si l-a umplut de sange. Cum a scapat de inchisoare cu executare

Faptele de violenta in familie s-au inmultit semnificativ in ultimii ani. Un astfel de caz socant a avut loc in iulie 2021, in localitatea Lunca Muresului, judetul Alba. Un barbat in varsta de 30 de ani si-a agresat fiul vitreg, care, in final, a avut nevoie de cel putin 16 zile de ingrijiri medicale. Minorul, care avea 13 ani la momentul respectiv, a suferit echimoze si escoriatii, hematoame pe toata suprafata corpului. De asemenea, agresiunea tatalui sau vitreg i-a provocat fractura unei ... citeste toata stirea