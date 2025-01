Caz socant la Sancel : Barbat retinut dupa ce a incercat sa violeze o femeie de 66 de ani

Retinut pentru tentativa de viol si violare de domiciliuLa data de 8 ianuarie 2025, in jurul orei 20.30, Politia Municipiului Blaj a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca o femeie din comuna Sancel a fost victima unor infractiuni.Din cercetari a reiesit faptul ca, in seara zilei de 8 ianuarie, in jurul orei 19.45, un barbat in varsta de 45 de ani, din comuna Sancel, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, ar fi patruns, fara drept, in locuinta unei femei in varsta de 66 de ani, ... citește toată știrea