Cazul unei femei atacate de un amstaff, clasat de procurori. Motive: nu a fost muscata de fata si nici nu a facut avort

Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia au clasat un caz de agresiune si ranire provocat de un caine din rasa amstaff ce au avut loc in septembrie 2019 asupra unei femei de 29 de ani. Stapanul cainelui nu a fost trimis in judecata pentru ca victima nu a suferit rani care sa ii puna viata in pericol. In raportul medical se sustine ca victima a avut nevoie de 14-16 zile de ingrijiri medicale, dar ca nu a ramas infirma si nici nu a suferit un avort. In seara de 20 septembrie 2019, Mihaela a ... citeste toata stirea