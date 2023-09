In contextul inceperii noului an scolar, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) reaminteste ca medicii de familie elibereaza gratuit adeverintele medicale. Este cazul si adeverintelor medicale, aviz epidemiologic, fisa medicala, dar si alte documente, solicitate de scoli, gradinite si creste la inceputul noului an scolar, odata cu intrarea in colectivitate.Cu noul an scolar aproape de incepere, CNAS a evidentiat ca medicii de familie din Romania elibereaza gratuit documentele medicale, ... citeste toata stirea