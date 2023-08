Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore, de politistii din Alba, dupa ce a fost prins beat la volan pe strazile din Aiud. Este vorba despre un barbat din Salaj, care a fost depistat in jurul orei 12.26 de politistii rutieri din Aiud.Cazul a fost comunicat de reprezentantii IPJ Alba, in buletinul de presa din data de 19 august 2023.Potrivit IPJ Alba, la data de 18 august 2023, in jurul orei 12.26, politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Aiud au depistat un barbat de 56 de ani, ... citeste toata stirea