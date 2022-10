Ce au prins politistii rutieri din Alba, pe strazile din judet, in doar 24 de ore. Unde au gasit soferi beti la volan

Trei soferi au fost prinsi sambata, 15 octombrie, in timp ce conduceau pe strazile din Alba, sub influenta alcoolului. Cercetarile vor fi continuate pe numele acestora sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere sub influenta alcoolului.Prins beat pe strazile din AiudPotrivit IPJ Alba, la data de 15 octombrie 2022, in jurul orei 01,30, politistii rutieri din Aiud au depistat un barbat de 30 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cuza Voda din municipiu, fiind ... citeste toata stirea