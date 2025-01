Ce joburi au cautat romanii la inceputul anului: aproape 140.000 de cautari au fost efectuate pentru jobul de sofer, 88.000 pentru cele de inginer, 60.000 pentru asistent medical si 58.000 pentru contabil

29 ianuarie 2025: Anul a inceput cu un apetit crescut al romanilor pentru prospectarea ofertelor de pe piata muncii, dar si pentru schimbarea locului de munca actual. Astfel, luna ianuarie a inregistrat peste 2,1 milioane de cautari in platforma dupa cuvinte cheie specifice, in functie de interesele concrete de angajare ale candidatilor.Cele mai multe cautari pe eJobs.ro au fost facute pentru jobul de sofer, respectiv 140.000, atentia candidatilor mergand in special catre pozitiile de sofer de ... citește toată știrea