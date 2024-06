Ce masuri iau institutiile din Alba pentru a lupta cu valul de caldura, canicula si temeraturile ridicate din urmatoarele zile

Autoritatile din Alba iau o serie de masuri pereventive, in contextul temperaturilor ridicate din aceasta perioada. Este vorba despre valul de caldura care se va simti in urmatoarele ore.Drept urmare, fiecare institutie publica din Alba va lua o serie de masuri.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis atentionari Cod Galben si Cod Portocaliu de canicula valabile in judetul Alba si in alte zone din tara, pana miercuri, 19 iunie.CITESTE SI: Avertizari de canicula, Cod Galben si ... citește toată știrea