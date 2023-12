Ce nu au voie sa faca preotii: Cancelaria Sfantului Sinod a transmis un comunicat oficial in care prezinta masurile canonice si sanctiunile aplicabile in Biserica Ortodoxa Romana, impotriva coruptiei."In Biserica Ortodoxa Romana, potrivit invataturii de credinta si disciplinei canonice, nu se justifica sub nici o forma actele sau tentativele de coruptie.Pentru cei implicati in astfel de acte sau tentative sunt prevazute canonic, statutar si regulamentar sanctiuni clare, ce se aplica de ... citeste toata stirea