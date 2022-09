Ce obligatii vor avea parintii care muncesc in strainatate. Masuri pentru copiii din familii vulnerabile

Proiectul care priveste infiintarea unui observator national al copiilor, prevazut de legea prevenirii separarii copilului de familie, va fi finalizat in aproximativ doua saptamani si va fi prezentat Guvernului, a anuntat, luni, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriel Firea.Cel mai probabil, va fi aplicat de anul viitor."In premiera, in Romania vom avea un observator national al copiilor, prin care in orice moment, in orice clipa, vom putea afla care sunt acei copii ... citeste toata stirea