Ce pedeapsa a primit un barbat care a furat 13 pauni dintr-o ferma din Alba. Cate pasari au supravietuit dupa furt

Un barbat a fost condamnat recent pentru furt calificat, dupa ce a furat dintr-o ferma din Aiud 13 pauni. Pasarile valorau 10.000 de lei la momentul furtului. In data de 13 decembrie 2022, magistratii Judecatoriei Aiud l-au condamnat pe barbat in prima instanta pentru furt calificat.Furtul s-a petrecut in noaptea de 16 spre 17 august 2021. Potrivit motivarii instantei, inculpatul este pasionat de ornitologie, iar in luna mai a anului 2021 a vizitat ferma din Aiud, de unde a cumparat doi pui, ... citeste toata stirea