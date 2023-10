Dosarele pentru condus sub influenta, drogurilor sunt din ce in ce mai prezente pe rolul instantelor de judecata. Recent, in data de 11 octombrie 2023, un dosar a primit o decizie pe rolul Judecatoriei Alba Iulia.Este vorba despre un sofer care conducea pe Autostrada A10, pe raza orasului Aiud, pe timp de noapte, cand a fost oprit de politistii rutieri si testat cu aparatul drugtest.Desi in motivarea instantei nu este detaliat daca barbatul a fumat cannabis inainte sa se urce la volan, sau ... citeste toata stirea