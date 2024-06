Ce pedepse au primit un barbat si o femeie care au comis o talharie in toaleta de la Alba Mall. Sentinta data dupa patru ani

Un barbat si o femeie au fost condamnati de Judecatorii din Alba Iulia pentru o talharie pe care au comis-o in urma cu patru ani, in Alba Mall.Barbatul a fost condamant la inchisoare cu executare, iar femeia o pedeapsa cu suspendare. O decizie a venit din partea magistratilor Judecatoriei Alba Iulia, in data de 26 iunie 2024.Potrivit motivarii instantei cei doi au fugarit o femeie pana in toaleta centrului comercial, unde au batut-o si i-au sustras telefonul.Faptele pentru care cei doi au ... citește toată știrea