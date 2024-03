Ce pot face clientii daca magazinele nu le primesc ambalajele returnabile cu garantie. Precizarile ministrului Mediului

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a explicat ce trebuie sa faca clientii, atunci cand nu le sunt primite inapoi, in magazine, ambalajele incluse in Sistemul Garantie-Returnare (SGR). Acesta spune ca o astfel de situatie este ilegala si incorecta.Fechet a fost intrebat ce trebuie sa faca clientii atunci cand automatele SGR nu primesc deseurile de ambalaje incluse in acest program."Le transmit oamenilor ca, in situatia in care se confrunta cu un astfel de fapt, sa sesizeze Garda de Mediu. ... citește toată știrea