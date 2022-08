Ce pot face romanii aflati in vacanta in strainatate daca pierd sau li se fura actele - pasaport, carte de identitate, permis auto

Romanii care calatoresc in strainatate in vacanta sau in alte scopuri si ajung sa fie implicati intr-un incident in urma caruia li s-au furat sau au pierdut actele ( pasaport, carte de identitate, permis de conducere), banii sau alte obiecte, nu se pot intoarce in tara decat in baza unui document denumit "titlu de calatorie".Potrivit MAE, inainte de ajunge la consulat / ambasada persoanele respective trebuie sa faca urmatoarele:Sa anunte imediat autoritatile locale de politie;Sa caute sa ... citeste toata stirea