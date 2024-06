Ce prevede legea salariului minim european?

Guvernul a aprobat Legea privind stabilirea salariilor minime europene, prin care se asigura transpunerea in legislatia nationala a Directivei (UE) 2022/2041 din 19 octombrie 2022 a Parlamentului European si a Consiliului privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeana, a anuntat Ministerul Muncii.Proiectul de lege urmeaza sa fie supus adoptarii de catre Parlamentul Romaniei in regim de urgenta. Transpunerea in legislatia nationala a prevederilor Directivei (UE) 2022/2041 a ... citește toată știrea