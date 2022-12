Ce risca soferii care fac accident si nu au masina echipata cu anvelope de iarna. Ce se intampla cu asigurarea CASCO

Soferii care nu au masinile echipate corespunzator pentru sezonul de iarna risca sa fie "sanctionati" de doua ori. Pe langa amenda de la Politia Rutiera, acestia mai pot avea probleme si cu asigurarea.In cazul in care un autoturism este implicat intr-un incident in trafic si nu este dotat potrivit conditiilor meteo si in conformitate cu legislatia in vigoare, compania de asigurari poate refuza sa plateasca daunele, atentioneaza Lead Team Broker.Potrivit sursei citate, obligativitatea ... citeste toata stirea