Ce se intampla cu creditele si ratele la banci in 2023. Sistemul bancar va ramane pe profit. Analiza

Dobanzile bancare vor creste in acest an, iar creditarea, mai ales cea in lei, ar putea sa incetineasca. Analistii spun ca, daca inflatia va urca la un nivel ridicat, BNR poate opera noi majorari ale dobanzii-cheie.Economia a inregistrat o revigorare in 2022. Dar in 2023 creditul privat, cea mai importanta sursa de finantare a economiei reale, ar putea sa incetineasca, in conditiile in care dobanzile vor creste, relateaza ZF.Creditarea ar putea fi sprijinita prin continuarea programelor ... citeste toata stirea