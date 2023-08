Ziua de duminica este rezervata unor evenimente traditionale in judetul Alba. De la evenimente in Muntii Apuseni, cascadorii cu masina si pana la ceaune facute de politicieni, duminica, vor fi mai multe manifestari in tot judetul.Alba24.ro va prezinta ce evenimente vor avea loc in judet, duminica, 20 august.Show cascade auto cu Lae Draghici, duminica, 20 augustDe la ora 12.30, in zona Trei Poduri - Lancram (langa Hotel Allegria), cunoscutul cascador Lae Dreghici, in varsta de 71 de ani, va ... citeste toata stirea