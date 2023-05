Aglomeratia in trafic, neatentia la volan si alti factori pot cauza accidente rutiere. In cazul celor usoare, procedura de urmat este diferita fata de cea in care sunt persoane ranite.Majoritatea accidentelor usoare se pot finaliza cu intelegere intre soferii implicati.Procedura in cazul unui accident usorDaca accidentul este unul usor, doar cu pagube materiale, soferul implicat are la dispozitie 24 de ore pentru a-l declara la politie. In caz contrar, sunt prevazute amenzi si pot ramane ... citeste toata stirea