Ce trebuie sa faci din timp, pentru a evita sa ai o pensie mica. Scade dramatic numarul tinerilor care vor sustine sistemul

Ce trebuie sa faci din timp, pentru a evita sa ai o pensie mica, este intrebarea pe care trebuie sa ne-o punem, in contextul in care scade dramatic numarul tinerilor care vor sustine sistemul public de pensii.Gradul de inlocuire a salariului cu pensia de stat scade de la an la an in Romania, iar, pentru generatia de pana in 50 de ani din ziua de astazi, aceasta inseamna, oricat ar suna de dur, o viata chinuita la batranete.Este concluzia unui studiu complex, realizat de Studii Financiare. ... citește toată știrea