CEDO Obliga Statul Roman sa Restituie 17.000 Hectare Asociatiei Composesorale Borsa

Prin hotararea din 7 ianuarie 2025, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis ca Statul Roman sa restituie efectiv Asociatiei Composesorale Borsa suprafata de 17.000 de hectare de teren forestier in termen de 12 luni. In cazul in care restituirea nu va fi realizata in acest termen, Statul Roman este obligat sa plateasca Asociatiei suma de 61.540.966 de euro.Contextul DecizieiLa 8 noiembrie 2022, CEDO a condamnat Romania pentru incalcarea dreptului de proprietate al Asociatiei ... citește toată știrea