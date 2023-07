Cei care circula cu trotinete electrice sau biciclete electrice ar putea fi obligati in curand sa achizitioneze o polita de asigurare obligatorie RCA. Legislatia romaneasca din domeniu urmeaza sa fie revizuita, pana la finalul acestui an, pentru a tine cont de modificarile aduse printr-o Directiva europeana.Autoritatile din Romania pregatesc un proiect pentru modificarea legislatiei RCA, care urmeaza sa intre in curand in dezbatere publica.Noile polite RCA ar urma sa fi platite de catre ... citeste toata stirea