Cei care vor sa devina profesori vor face stagiatura si vor da examen de licentiere in profesie. Precizarile ministrului Educatiei

Ministrul Educatiei anunta modificari in procedura prin care se va putea incepe cariera didactica pentru cei care vor sa devina profesori. Sorin Cimpeanu anunta ca, prin viitoarea lege, cei care vor sa predea in scoli "nu mai intra direct la clasa" ci vor trebui sa treaca prin mai multe etape.Un an de stagiatura in scoala, cu un mentor, in care cei care vor sa devina profesori vor fi incadrati cu jumatate de norma - aceasta va fi noua cale de acces in cariera didactica, potrivit anuntului ... citeste toata stirea