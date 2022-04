Cel mai mare dosar de coruptie din Ardeal, trimis in judecata dupa 8 ani. Cum actiona grupul infractional al ex-primarului din Selimbar

Cel mai mare dosar de coruptie din Transilvania din punct de vedere a prejudiciului constatat initial a fost trimis in judecata dupa 8 ani de ancheta. Cercetarile au inceput in 2014 la DNA Alba Iulia, dar a fost preluat in 2021 la structura centrala din Bucuresti. Prejudiciul estimat initial se ridica la 114 milioane de euro. Este vorba despre un grup infractional organziat constituit in jurul fostului primar al comunei Selimbar din judetul Sibiu, Daniel Maricuta. In octombrie 2015, procurorii ... citeste toata stirea