Cel mai mic numar de copii nascuti in Romania din ultimii 134 de ani. Populatia Romaniei va scadea la 10,7 milioane in acest secol

Populatia Romaniei scade dramatic, in conditiile in care natalitatea se prebuseste. In primele 11 luni ale anului trecut, numarul nou-nascutilor sa fie la minimul ultimilor 134 de ani.Deja acest trend s-a accentuat in ultimii trei ani.In primul an dupa revolutie, in Romania s-au nascut aproape 315.000 de copii. 32 de ani mai tarziu natalitatea a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimii 134 de ani.In primele 11 luni ale anului trecut au fost adusi pe lume aproape 158 de mii de bebelusi, ... citeste toata stirea