Cel mai nepriceput hot de telefoane din Alba: Ce a patit cand a "dat atacul" la un magazin Vodafone din Aiud

Patania unui barbat care a incercat sa sparga un magazin de telefoane din Aiud, chiar in noaptea de ajun a Craciunului, a fost descrisa de magistrati, in motivarea instantei, dupa ce acesta a fost condamnat pentru furt califcat.De mentionat este ca barbatul se afla intr-o stare avansata de ebrietate, iar furtul s-a transformat intr-o scena demna de cascadorii rasului. O prima sentinta a fost data de judecatorii din Aiud, in data de 18 martie 2022.Fapta s-a petrecut in noaptea de ajun a ... citeste toata stirea