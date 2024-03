Centre de recuperare pentru persoanele dependente de droguri. Unde vor fi construite. Lege aprobata la Senat

Vor fi construite opt centre regionale de recuperare pentru persoanele dependente de droguri. Proiectul de lege a fost adoptat recent de Senat si a intrat in dezbatere la Camera Deputatilor.Initiativa PNL are drept scop infiintarea si organizarea centrelor in cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei.Vor fi centre de deintoxicare si recuperare a dependentilor de droguri, ca institutii specializate pentru recuperarea sociala a acestora.Acestea se infiinteaza prin hotarare a Guvernului. ... citește toată știrea