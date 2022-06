Cererea de pasapoarte s-a triplat in Alba dupa invazia Rusiei in Ucraina. Record de cereri in prima jumatate a lui 2022

Aproape 17.000 de pasapoarte au fost eliberate de catre Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte (SPCP) Alba in cursul anului 2022, de trei ori mai multe fata de perioada similara a anului trecut. Cererea de pasapoarte a explodat si in Alba, la fel ca in restul tarii, dupa declansarea razboiului din Ucraina. Astfel, daca anul trecut, in perioada 1 ianuarie - 17 iunie, au fost inregistrate 5.276 de cereri privind eliberarea documentelor de calatorie, in acest an au fost depuse 16.718 astfel de ... citeste toata stirea