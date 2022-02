Cetatea Alba Carolina, iluminata in culorile galben si albastru, in semn de solidaritate fata de Ucraina

Locuitorii din Alba Iulia sunt solidari cu populatia ucraineana, greu incercata in aceste momente.Cetatea Alba Carolina a fost iluminata miercuri seara, in culorile steagului Ucrainei, galben - albastru, in semn de solidaritate fata de vecinii nostri de la Nord- Est.Joi dimineata, Rusia a atacat Ucraina, pentru a-i "apara pe separatistii" din estul tarii. Au fost raportate explozii in Odesa, Mariupol, Harkov, Nipru, Kramatorsk si la aeroportul din Kiev.Miercuri, 23 februarie, Cetatea Alba ... citeste toata stirea