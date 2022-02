Cetatea Alba Iulia, iluminata in galben si albastru in semn de solidaritate cu Ucraina

Cetatea Alba Carolina va fi iluminata in culorile galben si albastru, in semn de solidaritate cu Ucraina si cetatenii din Ucraina, tara in care joi dimineata, Rusia a inceput razboiul. "In contextul situatiei de conflict armat in care se afla Ucraina, in semn de solidaritate fata de poporul acestei tari, greu incercat in aceste momente, Cetatea Alba Carolina va ramane iluminata in culorile galben si albastru, culori pe care fiecare ucrainean le poarta in suflet si pe drapelul national. ... citeste toata stirea