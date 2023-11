Cetatea dacica de la Capalna aflata in patrimoniul UNESCO, a fost vandalizata de mai multi necunoscuti.Potrivit politistilor, vandalii au distrus o banca care se afla in interiorul cetatii si panoul de informare pentru turisti.Paznicul cetatii Capalna a vazut patru motociclisti in timp ce urcau spre cetate, pe inserat, iar actele de vandalism au avut loc in cursul noptii.Artefactele, mai multe piese dacice de mare valoare, au fost taiate cu flexul si gaurite pentru a putea fi fixate cu ... citeste toata stirea