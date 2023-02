Cetatenii vor putea cumpara online un singur bilet feroviar pentru mai multi operatori. Cand urmeaza sa fie lansat sistemul

Cetatenii care calatoresc cu trenul isi vor putea achizitiona in curand un singur bilet pentru mai multi operatori. Sistemul informatic de emitere a biletelor feroviare integrate va fi lansat in mai putin de o luna, a transmis presedintele Autoritatii pentru Reforma Feroviara (ARF), Stefan Roseanu.Calatorii vor putea sa intre pe un site, la Mersul trenurilor. De acolo isi vor putea cumpara un bilet pentru mai multi operatori de transport."Exemplul cel mai clasic pe care il am este ... citeste toata stirea