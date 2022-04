Cetati si biserici spectaculoase din Alba, restaurate prin PNRR. Vor exista opt rute cultural-turistice

Un numar de 18 obiective culturale din judetul Alba vor fi incluse in cadrul celor 12 rute turistice/culturale finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei - Pilonul IV. Din propunerea Consiliului Judetean Alba au fost selectate 13 obiective cuprinse in 8 rute cultural turistice: 1. Ruta castelelor: Castelul Banffy din Sancrai 2. Ruta satelor cu arhitectura traditionala: Gospodarii traditionale in localitatea Rosia Montana 3. Ruta cetatilor: Cetatea dacica de la Capalna ... citeste toata stirea