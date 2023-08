Canicula se apropie de sfarsit, in Romania. Meteorologii anunta o scadere semnificativa a temperaturilor. Dupa caldura sahariana, Europa intra sub influenta unui ciclon polar.Anticiclonul care vine din Africa isi va pierde brusc puterea si se va ciocni cu aerul mai rece al ciclonului din Europa de Nord. Se vor crea conditii pentru furtuni si grindina, potrivit antena3.ro.Temperaturile vor scadea din a doua parte a acestei saptamani, in Romania. Dupa 1 septembrie, vor mai fi averse si ... citeste toata stirea