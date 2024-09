Ciclonul Devastator Loveste Vestul Romaniei : Ploaie Torentiala si Avertizari de Acvaplanare pe Autostrada A1

Duminica dimineata, ciclonul care a patruns in Romania din vestul tarii a atins intensitatea maxima in Deva si Targu Jiu, in jurul orei 9:00. Circulatia rutiera este grav afectata de ploaia torentiala pe autostrada A1 Ramnicu Valcea - Deva, intre localitatile Orastie si Holdea, conform avertizarilor emise de Centrul Infotrafic. In intervalul orar 09:20, pe segmentul de drum cuprins intre kilometrii 334 si 412, conditiile meteorologice au creat riscul de acvaplanare pe anumite tronsoane, facand ... citește toată știrea