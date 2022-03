Cimitirul vechi de 5.000 de ani de langa Transalpina de Apuseni. Ce au descoperit arheologii la Ramet

Arheologi de la Muzeul Unirii din Alba Iulia, in colaborare cu specialisti din SUA si Marea Britanie, au scos la iveala urme arheologice vechi de circa 5.000 de ani in varful unui deal din Muntii Apuseni, pe teritoriul comunei Ramet. Parcul arheologic se afla la cateva sute de metri de Transalpina de Apuseni, drum judetean aflat in plin proces de modernizare.Autoritatile intentioneaza sa transforme zona intr-una de interes turistic, in conditiile in care finalizarea lucrarilor de asflatare a ... citeste toata stirea