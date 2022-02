Cinci persoane retinute de politistii din Alba, in urma unor unor perchezitii efectuate in judetul Sibiu, la o grupare specializata in furturi de cabluri de telefonie si internet

La data de 1 februarie 2022, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Jidvei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, au efectuat 5 perchezitii, in Copsa Mica (4) si Axente Sever (1), judetul Sibiu, pentru documentarea activitatii infractionale a 5 persoane care sunt banuite de savarsirea a doua fapte de furt calificat, de pe teritoriu judetului Alba.In sarcina acestora s-a retinut faptul ca, in zilele de 30 octombrie si 7 noiembrie 2021, s-ar fi deplasat pe raza localitatilor ... citeste toata stirea