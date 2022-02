Cinci tepari prin metoda Acoperisul au inselat doi varstnici din Alba. Unul a fost prins de Politie

Un barbat a fost retinut si alti patru sunt in continuare cautati de Politia Alba pentru inselaciune si violare de domiciliu, in legatura cu lucrari de inocluire a scocurilor la case. Oamenii legii au facut perchezitii in trei locatii din Turda, pentru depistarea acestora. Potrivit IPJ Alba, luni, 7 februarie, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au identificat cinci barbati, cu varste cuprinse intre 21 si 28 de ani, care locuiesc fara forme legale in municipiul Turda, judetul Cluj ... citeste toata stirea