CINE NU E GATA - un nou film romanesc independent la Piata de Film a Festivalului de la Cannes

CINE NU E GATA, noul lungmetraj in regia lui Florian Anghel, bazat pe romanul omonim scris de Iulia Nani, reprezinta un fenomen unic in cinematografia din Romania, atat prin devenirea sa "din culise", cat si prin standardele pe care incearca sa le stabileasca din punct de vedere creativ. Productia acestui film este independenta si finantata printr-un grup format din peste 30 de profesionisti cu zeci de filme in portofoliu - Demiourgos Pictures, prin tehnologie blockchain. La bugetul de 500.000 ... citește toată știrea