Circulatia pe A1 Sebes - Sibiu in zona viaductului Sacel se face cu limitarea vitezei. Restrictiile au fost ridicate doar partial

Restrictia din zona Viaductului Sacel de pe autostrada A1, sensul Sebes - Sibiu, a fost partial ridicata. Directia de Drumuri si Poduri (DRPD) Brasov anunta ca pe benzile 1 si 2 se circula cu limita de viteza de 60 km/h.Problemele cauzate de rostul de dilatatie persista insa in zona benzii de urgenta care ramane in continuare inchisa."Intre timp am demarat si procedurile pentru achizitionarea unor sisteme noi de acoperire a rosturilor de dilatatie astfel incat restrictiile sa fie eliminate ... citeste toata stirea